Setor de eventos aguarda decreto estadual com protocolos para flexibilização

Conforme anunciou o governador Eduardo Leite na quinta-feira (17), A liberação, embora com restrições, de modalidades de eventos corporativos no Rio Grande do Sul é aguarda por meio da publicação de decreto no Diário Oficial do Estado entre a noite desta segunda-feira (21) e a manhã de terça-feira (22).serão permitidos feiras e exposições corporativas e comerciais, seminários, congressos, convenções, simpósios, conferências, palestras, reuniões corporativas, oficinas, treinamentos e cursos corporativos nas regiões em bandeira laranja e amarela do distanciamento controlado.

O decreto divulgará os protocolos que deverão ser considerados para a retomada das atividades do setor, totalmente parado há seis meses. Para obter a liberação de eventos, as regiões precisam estar há pelo menos duas semanas consecutivas em bandeira laranja ou amarela. Além disso, regiões habilitadas em cogestão terão de considerar as regras estabelecidas pelo Estado, não podendo aplicar protocolos próprios.

Segundo o governo gaúcho, os organizadores de eventos precisarão prestar atenção às regras definidas pela Portaria 617/2020, da Secretaria da Saúde, que será publicada nesta terça-feira, e versa sobre teto de ocupação, distanciamento entre expositores, circulação cruzada (janelas e portas abertas e sistema de renovação de ar), credenciamento e check-in on-line e início e término de seções não concomitantes entre outros.

Além disso, os municípios-sede deverão autorizar a realização dos eventos, mediante apresentação de um projeto e liberação de alvará. Para reuniões corporativas, oficinas, treinamentos e cursos corporativos não há necessidade de autorização municipal, mas também há uma relação de protocolos a serem seguidos, similares aos impostos para a realização de seminários, congressos e convenções, e também haverá teto de ocupação.

A decisão de liberar a realização de atividades corporativas foi tomada depois de diversas agendas de diálogo com representantes do setor de eventos e estudos e análises por parte do governo do Estado.