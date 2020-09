Industrial gaúcho amplia confiança na atividade em setembro

Depois do mergulho defrente ao primeiro trimestre de 2020, na apuração do PIB trimestral gaúcho, a indústria sinaliza pelo menos mais otimismo no desempenho do terceiro período. A Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei-RS), apurado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) chegou a 65,2 pontos em setembro, com alta pelo quarto mês consecutivo, segundo a entidade, com dados divulgados nesta segunda-feira (21).