Trade aposta em retomada e aguarda mais turistas

À medida que as fronteiras vão se abrindo, e que as empresas passam a ofertar produtos turísticos novamente, viajantes brasileiros começam a apostar em pequenas saídas para descansar da quarentena. Mas ainda que hotéis, restaurantes, e outros empreendimentos do setor estejam adotando protocolos de segurança, algumas pessoas insistem em circular sem máscaras ou aglomerar, principalmente quando se trata de bares noturnos. A fim de conscientizar consumidores do trade, 27 entidades do turismo se uniram, na semana passada, para lançar o Guia do Viajante Responsável.

Disponível apenas em versão on-line, o material reúne orientações para o turista que pretende voltar a conhecer destinos pelo Brasil observando como ele pode contribuir para se proteger e apontando como estabelecimentos, transporte e estações devem agir para oferecer uma visitação segura. Contando com 26 recomendações fundamentais para que não ocorra retrocesso nas flexibilizações para a atividade, e para que se evite a disseminação do Covid-19, a campanha é uma iniciativa do Movimento Supera Turismo. Formado por hotéis, companhias aéreas, agentes de viagem, operadores, parques e atrações turísticas, prestadores de serviços e segmentos da cadeia, o grupo agora tem o desafio de dar visibilidade para a campanha. A meta é alcançar 1 milhão de pessoas.

Entre as recomendações, o presidente Associação Brasileira de Resorts (Resorts Brasil), Sérgio Souza, integrante do Movimento, destaca que "sempre que utilizar qualquer produto de turismo, o viajante procure o Selo do Turismo Responsável, que é uma garantia que todos os protocolos de higiene e segurança determinados pelo Ministério do Turismo e Anvisa estão sendo cumpridos".

O guia já conta com a adesão de 34% dos meios de hospedagem do País. "Acreditamos que esta campanha terá adesão da população em geral, independente de ser ou não turista, porque a atividade é fundamental para a economia do País", completa o assessor de Comunicação do evento, Luiz Henrique Miranda. Ele destaca que, no material, há também dicas de comportamento em atrações turísticas e argumentos para incentivar a compra de viagens em agências de turismo.

"É um esforço do setor para criar protocolos que diminuam os risco de contaminação", observa o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre (SHPoa), Carlos Henrique Schmidt. Ele ressalta que, na Capital, todos os hotéis estão medindo temperatura dos hóspedes que chegam, bem como mantendo todos os cuidados de higiene e segurança dentro de suas instalações. "A contaminação dentro de um hotel é muito difícil", garante ele. Ainda que muito timidamente (ocupação média está entre 25% a 30% e a capacidade de atendimento reduzida pela metade), ele afirma que os visitantes estão voltando a procurar a hotelaria. "A resposta vem semana a semana".

De acordo com Schmidt, por conta da baixa demanda, a hotelaria está travando uma guerra de tarifas na tentativa de atrair mais clientes. "Todos estão com preços menores. Tem empresa que baixou a diária de R$ 250,00 para R$ 140,00."

O presidente do SHPoa avalia que a "depreciação tarifária é decorrente do momento", e afirma que só acredita em uma retomada mais consistente quando os eventos voltarem a acontecer, a malha aérea aumentar a oferta de voos, e a Capital sair da bandeira vermelha de distanciamento social, modelo implementado pelo governo do Estado para regular a liberação das atividades. "Acredito em retomada plena só a partir de março do ano que vem. Tudo vai depender do retorno dos eventos e dos negócios", reforça Schmidt, que comanda a Rede Plaza.

Abav-RS tem boas perspectivas

Após meses de prejuízos e de queda de volume de vendas, as agências de viagens no Estado começaram a negociar pacotes. Ainda que a maioria das fronteiras estejam fechadas para viajantes brasileiros, operadores e agentes estão sendo procurados, garante o vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Rio Grande do Sul (Abav-RS), João Machado. "As perspectivas são as melhores, estamos bem otimistas com a retomada que vem pela frente." De acordo com Machado, "está todo mundo louco para viajar, mas sabendo das restrições, estão comprando pacotes para janeiro e fevereiro apostando na volta da liberação de viagens." Proprietário de agência, o dirigente da Abav-RS afirma que a demanda maior é para Canadá, França, Itália e Cancun.

Serra Gaúcha segue com bastante movimento de visitantes regionais

