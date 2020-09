Depois de adiamento, PIB gaúcho do segundo trimestre será divulgado nesta sexta

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

divulgação adiada horas antes da liberação dos dados no dia 9 Depois de ter a, quarta-feira passada, o PIB gaúcho do segundo trimestre de 2020 será anunciado nesta sexta-feira (18), segundo a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), à qual está vinculado o Departamento de Economia e Estatística (DEE), que sucedeu a extinta Fundação de Economia e Estatística (FEE).

O PIB trimestral, que faz uma estimativa do vai ser o produto no ano, de abril a junho é muito aguardado, pois vai trazer o quadro dos maiores impactos da pandemia, com efeitos para indústria e serviços e ainda sobre a estiagem das culturas de verão.

No dia do cancelamento, a SPGG alegou a necessidade de revisão dos dados antes da publicação e checagem dos dados brutos do PIB trimestral apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1º de setembro.

chegaram a emitir nota indicando preocupação Integrantes da antiga FEEcom o trabalho da área técnica e defendendo a recomposição do antigo órgão.

Os dados serão apresentados pelo canal da secretaria no YouTube (youtube.com/seplag - que é a sigla do antigo nome da pasta. Técnicos do DEE e Gastal vão comentar os números sobre a economia gaúcha.