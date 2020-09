Imec prepara supermercado na Região Metropolitana de Porto Alegre e anuncia vagas

O grupo Imec, dono de rede de supermercados de Lajeado, no Vale do Taquari, está em fase de expansão no Rio Grande do Sul. O grupo deve abrir uma unidade na região de Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre, ainda em 2020. A empresa já está com vagas de contratação abertas.

A rede ainda não confirma o município que receberá o supermercado e nem o formato da loja, devido à tramitação de contratos. Segundo a assessoria do grupo, mais informações sobre a abertura devem ser divulgadas até outubro.

Enquanto isso, a empresa já busca por trabalhadores para vagas emergenciais. Há oportunidades para analista de RH, líder de frente de caixa, líder de açougue, líder de fiambreria, líder de depósito, líder de loja e líder de FLV.

As vagas de liderança exigem idade acima de 18 anos, ensino médio completo, experiência com gestão de equipes e disponibilidade para viagens durante o período de treinamento. Já para analista de RH, não há especificação de idade ou experiências prévias.

site do Imec A candidatura às vagas pode ser feita pelo. A empresa afirma que, com a completa tramitação dos contratos, mais oportunidades de trabalho estarão disponíveis.

Com a matriz em Lajeado, o Imec Supermercados atua nos Vales do Taquari, Caí e Rio Pardo e na Serra Gaúcha há 65 anos. Em julho, a rede de supermercados definiu planos de investimento e ampliação para os próximos cinco anos. Hoje, conta com 23 unidades em 16 municípios do Rio Grande do Sul.