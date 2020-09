Preços da cebola caem no atacado com maior oferta

A maior oferta fez os preços da cebola no atacado caírem entre 20% e 47% nas cidades brasileiras no último mês, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no 9º Boletim Prohort divulgado nesta quinta-feira (17). Recife teve redução de 46,9% nos preços, enquanto no Rio de Janeiro a diminuição ficou em torno de 20,7%.

Já o tomate, por causa do clima frio, que retarda o amadurecimento, subiu quase na mesma proporção. Em Goiânia a alta chegou a 49,2%. A batata tem cotações mais baixas, mas a queda, explica a Conab, está relacionada à menor demanda, ainda retraída com as medidas de contenção devido à Covid-19".

Em relação às frutas, mamão, melancia e maçã registraram aumento nas Centrais de Abastecimento (Ceasas) analisadas pela Conab. Já a banana e laranja não tiveram movimentos uniformes, disse a companhia. "A laranja tende a apresentar um movimento altista uma vez que a atual safra é menor que a anterior, o que enxugou o volume e restringiu os carregamentos que foram para os consumidores finais. As vendas externas também aumentaram devido à baixa safra na Flórida, nos Estados Unidos."