Inflação de Porto Alegre varia 0,49% na segunda semana de setembro

Puxada pelas classes de despesa Transportes e Educação, Leitura e Recreação, a inflação de Porto Alegre variou 0,49% na segunda semana de setembro, uma alta de 0,9 ponto percentual na comparação com a apuração anterior. O cálculo faz parte do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), indicador medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV). No geral, considerando todas as sete capitais pesquisadas pela FGV, o IPC-S variou 0,58%.