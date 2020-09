Bolsas da Ásia fecham em baixa, após decepção com Fed e BoJ manter política

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira (17) após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) falhar em sinalizar possíveis novas medidas de estímulos ontem, quando deixou seus juros inalterados. Hoje, o Banco do Japão (BoJ) também manteve sua política monetária. Como se previa, o Fed manteve ontem seu juro básico na faixa atual de 0% a 0,25% e indicou que o deixará neste nível até pelo menos 2023, mas não deu qualquer sinalização de que possa relaxar ainda mais sua política.

"Embora tenha prometido manter os juros baixos, o Fed não preparou o terreno para quaisquer novos estímulos para a bombardeada e ferida economia dos EUA", avaliou o banco IG. Também desagradou um comentário do presidente do Fed, Jerome Powell, de que alguns setores da economia americana irão demorar mais tempo para se recuperar.

No Japão, o BoJ igualmente deixou intactas as configurações de sua política monetária durante a madrugada desta quinta, mas melhorou sua avaliação da economia japonesa. Em coletiva de imprensa, o presidente do BC japonês, Haruhiko Kuroda, disse que manterá comunicação próxima com o novo primeiro-ministro do país, Yoshihide Suga, que assumiu ontem no lugar de Shinzo Abe.

O índice Nikkei caiu 0,67% na Bolsa de Tóquio, a 23.319,27 pontos, pressionado por ações do setor ferroviário, enquanto o Hang Seng recuou 1,56% em Hong Kong, a 24.340,85 pontos, o sul-coreano Kospi se desvalorizou 1,22% em Seul, a 2.406,17 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,80% em Taiwan, a 12.872,74 pontos. Já na China continental, o Xangai Composto encerrou o pregão com queda de 0,41%, a 3.270,44 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta marginal de 0,08%, a 2.186,99 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom predominante da Ásia, apesar de a taxa de desemprego do país ter apresentado uma queda inesperada, de 7,5% em julho para 6,8% em agosto. O S&P/ASX 200 caiu 1,22% em Sydney, a 5.883,20 pontos.

Agência Estado