Pronampe: falta apenas R$ 1 bilhão para emprestar na segunda fase

cobrir os empréstimos na fase dois estavam ainda operando Falta apenas R$ 1 bilhão para esgotar o dinheiro do Fundo de Garantia de Operações (FGO) parado Pronampe em todo o País. O programa se transformou na principal linha de crédito subsidiada para micro e pequenas empresas (MPEs) em dificuldades por causa de impactos da pandemia. No Rio Grande do Sul, Banrisul, Caixa, Itaú e Sicredi

está tendo rápida saída O relatório emitido pelo Banco do Brasi (BB), que gerencia o fundo, aponta que até essa terça-feira (15) foram usados R$ 11 bilhões para cobrir o risco de contratos com MPEs e profissionais liberais, que entraram na segunda etapa, que abriu no dia 3 e. Na segunda etapa, foram autorizados R$ 12 bilhões para repasses.

No Rio Grande do Sul, já repassou R$ 1,135 bilhão em 25,8 mil contratos, segundo maior volume considerando os solicitantes atendidos. O Estado perdeu a segunda posição nos contratos no País. Minas Gerais agora ocupa a posição, com 27,4 mil contratos e R$ 1,5 bilhão emprestados. No Brasil, foram 204,3 mil contratos.