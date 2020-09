Restaurantes de Porto Alegre terão nova orientação sobre horário de atendimento

horário máximo permitido para funcionar A operação de restaurantes em Porto Alegre deve ter nova orientação em breve. Decreto a ser publicado pela prefeitura vai dar uma tolerância maior na permanência de clientes dentro dos estabelecimentos, mesmo após o, segundo as flexibilizações da pandemia na Capital. A mais recente foi a liberação de bufês de autosserviço.

O presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha),Henry Chmelnitsky, informa que a entrada poderá ser feita até as 22h, teto máximo de abertura hoje de segunda a sábado, mas "o salão terá de estar liberado até as 23h".

A informação foi repassada nesta quarta-feira (16) pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico ao dirigente do Sindha. "Vai sair um decreto regulando uma questão que angustiava o setor, que era o horário de fechar a porta e a saída dos clientes", comenta

Esta situação foi levada pelo presidente do sindicato à reunião da semana passada entre o prefeito Nelson Marchezan Júnior e as entidades empresariais. Chmelnitsky descreveu um episódio de uma fiscalização a um restaurante no limite do horário de fechamento e que ainda tinha clientes no interior.

"É uma questão de sensibilidade. Não vamos deixar de cumprir os protocolos", disse o presidente do sindicato. A alteração nas regras, com a permissão para a permanência até as 23h, foi determinada pelo prefeito.

Segundo Chmelnitsky, a secretaria reforçou o pedido para o apoio aos protocolos e fiscalização. "Todos têm de fazer a sua parte", resumiu.

flagrou aglomerações em ruas e bares Na sexta-feira passada (11), a prefeituranos bairros Cidade Baixa, Centro e Moinhos de Vento e chegou a autuar estabelecimentos. O presidente do Sindha se manifestou cobrando que os locais e a população respeitem as regras. "Para não retroceder", citou.

A retomada de atividades desde o começo de agosto ocorre com um cenário de estabilidade da demanda de leitos em UTIs e mesmo no ritmo de novos casos do novo coronavírus. Mas o comitê de enfrentamento da pandemia e o próprio prefeito têm advertido que, se houver recrudescimento da doença, as medidas de fechamento podem ser reativadas.