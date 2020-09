Maioria das bolsas da Europa fecha em alta; Londres é exceção

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta quarta-feira (16) com grande expectativa pela reunião e os posicionamentos seguintes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). A única exceção ao movimento de ganhos foi Londres, que chegou a operar em alta, mas fechou em baixa. O destaque positivo foi para o setor de varejo, enquanto montadoras tiveram perdas. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,58%, a 373,13 pontos.