Bolsas da Ásia e Pacífico fecham sem direção única, na espera de decisão do Fed

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira (16) com algumas delas sucumbindo a realização de lucros na expectativa para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Cautelosos com o Fed, investidores aproveitaram o dia para embolsar lucros nos mercados chineses e da Coreia do Sul, que vinham acumulando ganhos por três e quatro pregões consecutivos, respectivamente. Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,36%, a 3.283,92 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,91%, a 2.185,22 pontos. Já o sul-coreano Kospi teve baixa de 0,31% em Seul, a 2.435,92 pontos.

Após concluir reunião de dois dias, na tarde de hoje, o Fed provavelmente manterá seu juro básico na faixa atual de 0% a 0,25%, mas deverá detalhar também sua recém-adotada meta de inflação média, segundo analistas consultados pelo Estadão, e revelará novas projeções econômicas para os EUA, que vêm se recuperando de forma mais rápida do que se esperava do choque da pandemia de coronavírus.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve ligeira alta de 0,09% em Tóquio, a 23.475,53 pontos, e o Taiex subiu 1,02% em Taiwan, a 12.976,76 pontos, enquanto o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com baixa marginal de 0,03%, a 24.725,63 pontos. No Japão, como era amplamente esperado, Yoshihide Suga foi confirmado nesta quarta como novo primeiro-ministro do país, no lugar de Shinzo Abe, que deixou o cargo por problemas de saúde. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, impulsionada principalmente por ações de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 1,04% em Sydney, a 5.956,10 pontos.

Agência Estado