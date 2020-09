Ouro fecha em leve alta, à espera de decisão de política monetária do Fed

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou em leve alta nesta terça-feira (15) à medida que investidores do mercado de metais preciosos evitam tomar posições muito bruscas, enquanto aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), marcada para quarta-feira (16).

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange, a onça-troy do ouro com entrega prevista para dezembro encerrou com ganho de 0,12%, a US$ 1.966,20.

Segundo um analista do Julius Baer, o metal segue em fase de consolidação, depois do forte rali observado no mês passado. "Os mercados parecem ter passado para o compasso de espera, também sustentados por uma redução dos fluxos em direção a ouro e prata físicas", destaca.

Nesse sentido, o foco nesta semana será o resultado da reunião do Fed, que começou hoje e termina na quarta-feira. "Acreditamos que a política monetária segue permanece em foco para o ouro e a prata, sobretudo por conta do potencial de longo prazo das consequências do volume enorme de estímulos, que alguns acreditam que irá provocar avanço da inflação", analisa.

Agência Estado