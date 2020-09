Bolsas da Europa fecham em alta, com suporte de bons indicadores econômicos

As bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira (15) à exceção de Lisboa, na esteira de indicadores econômicos positivos da economia global. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,66%, a 370,96 pontos.

Entre os dados divulgados ao longo do dia, a China informou alta de 0,5% nas vendas do varejo em agosto, na comparação anual, enquanto a produção industrial subiu 5,6% no mesmo intervalo.

Na Alemanha, o índice de expectativas econômicas subiu de 71,5 pontos em agosto para 77,4 em setembro, de acordo com o instituto ZEW, surpreendo projeção de queda a 70 pontos. Por lá, o índice DAX, de Frankfurt, ganhou 0,18%, a 13.217,67 pontos.

O índice FTSE 100, de Londres, liderou os principais índices acionários do continente com ganho de 1,32%, a 6105,54 pontos, com a libra sob pressão em meio aos impasses do Brexit. Empresas exportadoras do Reino Unido, que dominam o FTSE 100, são beneficiadas pela fraqueza da divisa - a ação da British Petroleum terminou em alta de 0,74%.

Em Paris, o índice CAC 40 avançou 0,32%, a 5.067,93 pontos. Na capital francesa, as ações da Fiat Chrysler se fortaleceram 8,05% com uma revisão dos planos de sua fusão com a PSA, fabricante da Peugeot.

"Além da revisão dos termos, continuamos positivos (na Fiat Chrysler), pois acreditamos que a fusão representa uma das poucas histórias de agregação com um forte valor industrial a nível europeu", disse Martino De Ambroggi, analista da Equita.

Já o índice Ibex 35, de Madri, ganhou 1,22%, a 7.036,00 pontos e o FTSE MIB, de Milão, avançou 0,82%, a 19.956,95 pontos.

O único dos principais índices a registrar recuo foi o PSI20, com queda de 0,04%, a 4.284,16. pontos O resultado da bolsa de Lisboa foi em grande parte embasado por incertezas no setor financeiro no país, com o Banco Comercial Português registrando baixa de 0,98%.

Agência Estado