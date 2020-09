Eventos corporativos deram a largada em iniciativa da Fiergs

O setor de eventos começou a dar os primeiros passos para a retomada de atividades em Porto Alegre na sexta-feira, quando o Centro de Eventos da Fiergs recebeu um "congresso teste", o primeiro a ser permitido pela prefeitura da capital desde o início da pandemia. O evento serviu como "treinamento" do setor para testar a realização de congressos e feiras no município. A coordenação foi realizada pelo Porto Alegre e Região Metropolitana Convention Bureau (POACVB). Segundo a presidente da entidade, Adriane Hilbig, essa é uma chance de provar que as medidas sanitárias permitem a retomada do segmento. "Estamos cumprindo todos os protocolos sanitários, e estamos preparados para o reinício de atividades de forma segura e imediata", destacou.

De acordo com Adriane, o setor foi completamente paralisado com a pandemia, mas assim como outros segmentos já obtiveram flexibilização, as empresas de eventos também querem "isonomia", com permissão de atividades. "Não existe grande diferença entre um shopping e uma feira de negócios", afirma.

Para a realização do evento foram realizadas medidas como o distanciamento entre o público, com o afastamento de cadeiras nas palestras, utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) e acesso em lotes para evitar aglomeração, medição de temperatura de todos os presentes e disponibilização de totens de álcool gel. Equipes da prefeitura acompanharam a montagem e realização para verificar o cumprimento das regras estabelecidas. Os protocolos já foram testados recentemente nas cidades de Bento Gonçalves e Gramado, contando com a adesão de entidades, prefeituras e dos respectivos Conventions Bureaus locais.

A programação no Centro de Eventos da Fiergs contou com palestras e uma mini-feira com apenas seis expositores. A entrada de visitantes foi limitada a 180 profissionais, além de 500 vagas disponibilizadas online para os associados das entidades promotoras. Entre os expositores estava Liliane Kratzig, diretora da LK Comunicação Visual, empresa responsável por montagem de sinalização e cenografia de eventos. "Chegou a dar uma emoção ver as pessoas fazendo a abertura do evento no palco, após tanto tempo sem nada", disse a empresária.