Tesouro do Estado quita salários de agosto nesta sexta-feira

O Tesouro do Estado quitou integralmente nesta sexta-feira (11) os salários de agosto dos servidores do Poder Executivo ainda em aberto. Neste mês, foram 11 dias de atraso, reflexo da evolução de indicadores de retomada da atividade econômica no Rio Grande do Sul e também da última parcela do auxílio da União decorrente da pandemia.