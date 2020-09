Bolsas de Nova Iorque fecham em baixa, com energia e tecnologia liderando perdas

As bolsas de Nova Iorque abriram em alta, apoiadas pelo reforço do compromisso do Banco Central Europeu (BCE) em apoiar a economia da zona do euro. Ao longo do dia, porém, o quadro piorou, com dados econômicos fracos e o impasse sobre novos estímulos fiscais nos Estados Unidos, com fechamento negativo hoje do mercado acionário.