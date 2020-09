Petróleo fecha em baixa, com indicativos de alta na oferta e queda na demanda

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira (10), com indicativos de alta na oferta e queda na demanda. A aversão a risco global também prejudicou a tomada de risco, impactando as commodities.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo com entrega prevista para outubro encerrou em baixa de 1,97%, a US$ 37,30. Já o do Brent para novembro recuou 1,79%, a US$ 40,06.

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou nesta quinta que os estoques de petróleo no país subiram 2,033 milhões de barris na semana passada, a 500,434 milhões de barris. O avanço surpreendeu analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que previam recuo de 1,2 milhão de barris.

A fraqueza da demanda pela commodity energética também está no radar, com a covid-19 como pano de fundo.

O Commerzbank lembra que o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo, a Índia, passa por um pico do novo coronavírus, o que tende a enfraquecer a atividade por lá e, consequentemente, a demanda pelo óleo. A recuperação no país será "muito silenciosa", diz o banco alemão.

A cautela global, vista na fuga de investidores nas bolsas de Nova York, também prejudicou a tomada de risco, afetando as commodities.

Agência Estado