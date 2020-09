Century 21, icônica loja de Nova Iorque para compras de turistas, vai fechar

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um dos templos do consumo para turistas, principalmente brasileiros, em Nova Iorque vai fechar as portas. A rede Century 21, com 13 unidades e muitas na ilha de Manhattan, entrou em falência, segundo o site da rede CNN americana.

A Century 21 é uma das vítimas da pandemia. Um dos seus atrativos era ter preços muitos mais em conta de itens de marca em todos os segmentos, além da diversidade de produtos em um só lugar e qualidade. Com o encarecimento do dólar nos anos recentes, o atrativo reduzir, mas a conveniência continuou.

Uma das unidades mais frequentadas, na rua Cortlandt, com mais de oito andares de seções que vão de confecção, calçados á decoração, fica em frente ao terreno das torres gêmeas, alvos do atentado de 11 de setembro de 2001. Hoje o local tem um shopping, memorial e novas torres. Outra filial fica perto do Central Park, também muito buscada pela região e opções de museus, casas de espetáculo e cafés.

Segundo a CNN, a empresa alegou que não recebeu o pagamento do seguro para cobrir o período em que ficou fechada, sem poder vender e ter faturamento, com o lockdown adotado para combater o novo coronavírus.

A rede te 1,4 mil funcionários, segundo o site de notícias e tem lojas na ilha em regiões vizinhas.