Porto Alegre libera atividades coletivas em academias, clubes e condomínios

O mesmo decreto que liberou ostambém autorizou as atividades coletivas em academias, clubes e condomínios. A medida era muito aguardada pelos segmentos que dependem do fluxo mais intenso e maior oferta de serviços. Desde março, os exercício em grupo estavam proibidos.

Segundo o decreto decreto 20.721, da noite dessa quarta-feira (9), a prática de esportes coletivos poderá ser feita, mas com algumas limitações.

Só poderão participar até quatro pessoas simultaneamente e sem contato físico. Nas academias, as atividades coletivas envolvem aulas de dança e de exercício localizado ou mesma com foco em determinados tipos de movimentos.

A retomada do atendimento em academias, quando mais serviços foram liberados, como os de alimentação, além do comércio. Os estabelecimentos podem, porém, operar ainda com restrições, com um aluno a cada 16 metros quadrados.