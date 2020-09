Maioria das bolsas na Europa fecha em baixa, com incertezas após BCE

As bolsas europeias tiveram sessão volátil, recuando na sua maioria. Os mercados chegaram a ganhar fôlego após o Banco Central Europeu (BCE) manter sua política monetária e com a força de Nova York, mas o movimento perdeu força.

O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em queda de 0,59%, a 367,48 pontos.

A decisão de manter a política monetária por parte do BCE era esperada, mas algumas sinalizações foram percebidas como de risco. Na coletiva de imprensa que se seguiu, a presidente do banco, Christine Lagarde, mencionou o câmbio, no que o Erste Group avaliou: "A menção explícita à taxa de câmbio é nova e provavelmente representa um primeiro estágio de escalada que sinaliza aos mercados as preocupações do BCE".

Em Frankfurt, sede do BCE e importante centro financeiro, o DAX recuou 0,21%, a 13.208,89 pontos.

O coronavírus segue levando incerteza e volatilidade à Europa, com o medo de uma segunda onda ainda presente. Analistas apontam que os índices macroeconômicos ainda não mostraram uma recuperação mais robusta no continente, o que vem limitando ganhos no mercado desde junho. Além disso, há a apreensão com o resultado das eleições nos Estados Unidos, com preocupações sobre uma série de questões, particularmente o impasse sobre novos estímulos fiscais no país.

Em Paris, o CAC 40, de Paris, caiu 0,38% a 5.023,93 pontos.

Em Madri, o IBEX 35 teve baixa de 0,31%, a 6.999,20 pontos.

Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,64%, a 4.326,02 pontos.

Fora da zona do euro, o FTSE 100, da Bolsa de Londres, também registrou baixa, com queda de 0,16%, a 6.003,32 pontos, com o Brexit ainda no radar. Nesta quinta, a Comissão Europeia afirmou que o Reino Unido tem obrigação legal de cumprir integralmente o acordo de saída da União Europeia.

O LPL Financial apontou uma série de questões às quais o mercado vem prestando atenção, e além das já citadas estão: recuperação econômica impulsionada por estímulos; a dúvida se a alta das ações foi muito grande e rápida; e ainda as tensões entre China e Estados Unidos.

Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,25%, a 19.820,22 pontos, sendo a única das principais bolsas a registrar alta na sessão. A ação da Fiat Chrysler registrou alta de 2,85%. Entre os bancos, BPM subiu 7,24%, destacando-se entre os papéis mais negociados, e Intesa Sanpaolo, 0,61%.

Agência Estado