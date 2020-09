Previsão para leilão 5G é entre abril e maio de 2021, diz ministro Fábio Faria

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que o leilão para implementação da tecnologia 5G no País "com certeza" será feito no primeiro semestre de 2021. Segundo o ministro em entrevista à rádio Bandeirantes, a previsão da pasta é entre abril e maio. Na quinta-feira (10) da semana passada, dia 3, durante transmissão semanal pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro havia afirmado que seria ele quem decidirá sobre o fornecimento da tecnologia no Brasil. "Vou deixar bem claro, quem vai decidir 5G sou eu. Não é terceiro, ninguém dando palpite por aí, não. Eu vou decidir o 5G", disse Bolsonaro.