Ouro fecha em alta, apoiado por dólar fraco e em recuperação após quedas recetes

Os contratos futuros do ouro continuaram o movimento de recuperação e fecharam o pregão desta quarta-feira em alta, após terem registrado perdas na semana passada. Os preços também foram apoiados pela fraqueza do dólar, o que deixa o metal precioso mais atrativo para detentores de outras divisas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para dezembro subiu 0,60%, a US$ 1.954,90 a onça-troy.

"Os preços do ouro e da prata estiveram sob alguma pressão ultimamente, devido, entre outras coisas, a preocupações com uma recuperação mais lenta da demanda, mas principalmente por causa da recuperação do dólar", afirma o analista de mercado Fawad Razaqzada, da ThinkMarkets. "No entanto, como os rendimentos dos títulos permaneceram baixos, a pressão de venda de ouro e prata não foi muito forte", acrescenta o profissional.

Nesta quarta, o índice DXY, que mede a variação do dólar ante outras seis moedas fortes, passou a recuar após a Bloomberg informar que o Banco Central Europeu (BCE) deve mostrar uma perspectiva econômica mais otimista na decisão de política monetária desta quinta-feira, 10, o que impulsionou o euro.

Também ficam no radar o acirramento da tensão entre a União Europeia e o Reino Unido em torno de um acordo comercial pós-Brexit e a pausa na fase três dos testes da vacina produzida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, que podem ser retomados na já na próxima semana.

Agência Estado