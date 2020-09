Agências FGTAS/Sine oferecem mais de 3 mil vagas de emprego no Rio Grande do Sul

As agências FGTAS/Sine estão oferecendo 3.195 vagas de trabalho no Rio Grande do Sul. De maioria efetivas, 76% das vagas não exigem experiência e 49,9% também não exigem escolaridade.

Entre as ocupações com mais vagas, estão a de trabalhador volante da agricultura (804), alimentador de linha de produção (457), auxiliar de processamento de fumo (80), soldador (73) e motorista de caminhão (71). A maioria pertence ao setor industrial, mas também há oportunidades para a área de serviços, comércio e construção.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, há 240 vagas abertas. As ocupações com os maiores números de oportunidades são sinaleiro (65), operador de guindaste móvel (17), vendedor em domicílio (16), costureiro na confecção em série (13) e pedreiro (10).

Já as Agências FGTAS/Sine com os maiores números de vagas abertas são Capão do Leão (805), Caxias do Sul (205), Pelotas (153), São Gabriel (136), Garibaldi (127), Santo Ângelo (117), Passo Fundo (117) e Tapejara (112). A remuneração de 38,9% das vagas varia de R$ 1.567,50 a R$ 2.090; 9,5%, de R$ 2.090 a R$ 3.135; e 6,6%, de R$ 1.045 a R$ 1.567,50.