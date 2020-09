Dólar sobe com busca por segurança e fraqueza da libra e do euro

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

aversão ao risco desencadeada pela liquidação nas ações do setor de tecnologia em Nova Iorque, que já dura três pregões, além de novas tensões entre Washington e Pequim, levou os investidores a buscar proteção no dólar, o que fez com que a moeda americana se valorizasse ante divisas rivais e emergentes.

A fraqueza da libra e do euro, em meio a impasses nas negociações por um acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia, também impulsiona a divisa dos Estados Unidos.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar caía a 106,06 ienes, o euro recuava a US$ 1,1782 e a libra tinha baixa a US$ 1,2995. O índice DXY, que mede a variação do dólar ante seis outras moedas fortes, registrou alta de 0,78%, a 93,445 pontos.

Em um pregão com maior liquidez, após o feriado de segunda-feira nos EUA, a busca pela segurança do dólar continuou. "Ações mais fracas estão aumentando a aversão ao risco e, consequentemente, o apetite pelo dólar", avalia o estrategista de câmbio George Vessey, do Western Union.

O clima de incerteza no mercado foi acentuado, também, por novas tensões entre os EUA e a China. No feriado, o presidente americano, Donald Trump, elevou o tom contra o país asiático e falou em "dissociar" as duas economias.

"Moedas e ações foram vendidas em resposta, já que este aumento nas tensões comerciais prenuncia manchetes mais negativas nas semanas que antecedem as eleições nos EUA", afirma Kathy Lien, diretora-gerente de estratégias cambiais da BK Asset Management.

Lien destaca que a "pior performance" do dia, no mercado cambial, foi da libra, afetada por renovadas perspectivas de um Brexit sem acordo. A analista destaca, ainda, que os investidores estão à espera da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), nesta semana, o que pressiona a moeda única.

Na visão da Capital Economics, entretanto, a força do dólar pode ser temporária. "Acreditamos que o dólar não deve encenar uma grande recuperação a partir daqui", afirmam analistas da consultoria britânica, ao citarem a tendência de juros baixos por um longo período nos EUA, já sinalizada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que flexibilizou recentemente sua política de metas de inflação.

Em relação a divisas de países emergentes e ligados a commodities, o dólar também se valorizou. No final da tarde em Nova Iorque, a moeda dos EUA avançava a 76,227 rublos russos, divisa afetada pela queda do petróleo, e a 21,7934 pesos mexicanos.

Na mesma marcação, o dólar subia a 16,9481 rands sul-africanos, após o Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul ter sofrido contração anualizada de 51% no segundo trimestre de 2020.

Agência Estado