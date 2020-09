Assembleia irá votar reforma tributária dia 16

Tramitando em regime de urgência na Assembleia Legislativa, a reforma tributária estadual está na pauta de votação para o dia 16 de setembro, na próxima semana. Em reunião virtual de líderes de bancada, ficou definida a votação das PLs 184, 185 e 186, que formam o pacote de mudanças, e que passam a trancar a pauta de votações. Entretanto, o governo do Estado, autor da proposta, enfrenta resistência de entidades representativas, que veem na reforma uma ferramenta de aumento de impostos. Em reunião no Piratini nesta terça-feira, representantes da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) solicitaram a retirada do regime de urgência do projeto. A presidente da entidade, Simone Leite, pede que se possa discutir a reforma amplamente nos próximos três meses para que possa entrar em vigor em meados de 2021, quando ela espera já ter uma estabilidade econômica maior no Estado.

Segundo Simone, o posicionamento de contrariedade à reforma foi reiterado considerando dois pontos. O primeiro era o compromisso do governo Leite em retornar alíquotas ao nível de 2015. Em 2018, a Federasul apoiou a manutenção da majoração do ICMS por mais dois anos, entendendo que tinha como objetivo reorganizar o fluxo de caixa do Estado e abrir caminho para reformas e privatizações sem precisar aumentar a carga tributária. "O voto de confiança que foi dado a ele era de dois anos de majoração de ICMS, e ele não foi eleito para aumentar tributos de forma permanente no RS. Isso não estava em seus projetos iniciais", aponta Simone.

O outro ponto é que a entidade não considera o atual momento ideal para um debate dessa proporção. Ela aponta que a Assembleia Legislativa está em bandeira vermelha (a classificação do município de Porto Alegre), então ela considera difícil que se promova uma discussão ampla sobre o tema nas atuais circunstâncias. Segundo ela, as empresas precisam de uma mão estendida e não de um fardo maior para carregar. "É um momento inapropriado para a gente discutir a reforma tributária. Ela é bem-vinda, desde que ela venha para consolidar uma política de desenvolvimento para o Estado", diz. "Temos que fazer o bom debate com a sociedade através de entidades de classe e com o parlamento para avançar numa proposta mais coerente com o momento que vivemos".

Federações querem um debate amplo do projeto apresentado pelo governo

Maneco Hanssen, da Famurs, propõe alterações nos projetos de lei

/FAMURS/DIVULGAÇÃO/JC