Vendas de celulares registram uma das piores quedas da história

As dificuldades no abastecimento e o fechamento do comércio devido à pandemia de Covid-19 afetaram o consumo de celulares no segundo trimestre de 2020 e resultaram em uma das piores quedas de vendas da categoria. De abril a junho, foram vendidos 9.631.424 aparelhos, queda de 30,7% em relação ao mesmo período de 2019. Os dados são do estudo IDC Brazil Mobile Phone Tracker 2Q2020. "A pandemia afetou praticamente todos os setores e não foi diferente com o mercado de celulares, que sofreu com a falta de componentes provenientes da China e com o aumento de preços devido as flutuações cambiais", comenta o analista de pesquisa e consultoria em Consumer Devices da IDC Brasil Renato Meireles.

O impacto só não foi pior graças aos canais de venda on-line, que tiveram movimento acima da expectativa, mas, ainda assim, não foi o suficiente para minimizar a queda no segundo trimestre. "As preocupações com a saúde e com o desemprego levaram as pessoas a ficar em casa e a diminuir o interesse pela compra de um celular", afirma Meireles.

Do total de aparelhos vendidos nos meses de abril, maio e junho, 8.745,054 foram pelos canais oficiais, sendo 8.353,195 smartphones e 391.858 feature phones, quedas de 31,1% e 54%, respectivamente, em relação ao segundo trimestre de 2019. No mercado cinza, foram vendidos 790.431 smartphones, alta de 8,3% em relação ao 2º trimestre de 2019, e 95.939 feature phones, queda de 51,1% também ano a ano. A categoria mais vendida no segundo trimestre foi a de smartphones intermediários (high end), com 3.363.076 unidades e preço entre R$ 1.100,00 e

R$ 1.999,00.