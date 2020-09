Fepam emite licença para primeira usina gaúcha de etanol a partir da batata-doce

A primeira usina de etanol no Rio Grande do Sul utilizando batata-doce como matéria-prima recebeu aval para sair do papel. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu, nesta sexta-feira (4), a licença prévia para a construção do empreendimento no município de Carazinho, no Norte do Estado.

A usina deve ser instalada em uma área de três hectares. O empresário Henrique Sudbrack Leonhardt, à frente do projeto, trouxe a ideia de uma visita a uma usina no Mato Grosso. Segundo ele, o Rio Grande do Sul tem grande potencial para produzir etanol a partir da batata-doce por ser um dos maiores produtores do país. Leonhardt projeta que mais de 400 famílias da agricultura familiar sejam beneficiadas com o projeto.

Para a usina começar a funcionar, porém, ainda é necessária a emissão da licença de operação por parte da Fepam, que ocorre após solicitação do empresário e análise dos técnicos da fundação.

Cerca de 50 pessoas devem ser empregadas, quando a usina estiver em funcionamento. De acordo com Leonhardt, haverá aproveitamento de 100% da batata-doce. O álcool será utilizado nos postos da família, e o farelo, vendido para a indústria de ração.