Câmara de antissepsia para pessoas e produtos

Atento à demanda por segurança dos funcionários nas empresas e na reabertura dos estabelecimentos comerciais e públicos, o empreendedor e engenheiro Alaor Ferreira da Cruz Junior, da startup Via Parthenon, criou a Asepsis Machine, uma máquina que desinfeta pessoas, roupas, produtos e equipamentos. Um detector identifica quando o indivíduo está dentro da câmara, fecha as portas e o processo de antissepsia inicia.

Cerca de 60 micropontos lançam jatos com clorexidina a 1% para promover rapidamente a esterilização do que estiver em seu interior. De acordo com a empresa, a máquina está em conformidade com as especificações da NR12 - norma regulamentadora que tem por objetivo garantir que máquinas e equipamentos sejam seguros para o uso do trabalhador.

A máquina tem 93cm de largura, 2,18m de altura, 1,70 de comprimento e é fabricada com uma estrutura de aço inox, vidro temperado 8mm, alumínio, policarbonato, acrílico e ACM. Ela foi desenvolvida para ser usada por empresas, estabelecimentos comerciais, espaços como estádios, shoppings, bares, restaurantes, academias, além de ambientes hospitalares.