'O varejista tem que ser um criador de demanda', alerta Alfredo Soares

Durante muito tempo, o varejo foi pautado em ter estoque e adquirir um bom ponto comercial. Ao alugar uma loja em um shopping, por exemplo, o empreendedor estava comprando aquele tráfego de pessoas que costuma passar pelo local, e não precisava criar demanda. Mas essa realidade já ficou no passado.

Hoje, os varejistas precisam ser criadores de demanda, alerta Alfredo Soares, sócio da VTEX e co-fundador do Gestão 4.0, empresa de educação com foco em negócios. "Não importa onde você vende, mas sim onde o seu cliente quer comprar", aponta.

Está aí um aprendizado dos varejistas nos últimos tempos, e que se tornou ainda mais decisivo durante a pandemia. Com a era digital, o consumidor pode passar na frente da sua loja, que pode ser imensa e atrativa, mas acabar comprando do seu concorrente, pelo celular. "Se você não estiver no celular dele, ele não vai comprar de ti", complementa.

Isso acontece, de acordo com Soares, porque nos tornamos todos omni consumidores. Estamos em uma loja física, mas compramos pelo dispositivo móvel algo que vimos na vitrine. Há uma descentralização de poder e de comunicação, o que tem tornado o mercado mais competitivo. "O consumidor hoje tem acesso à informação e é muito empoderado", destaca.

O mundo mudou e a maneira de vender não é mais a mesma após o início da pandemia, e essa visão foi um dos impulsionadores para Sores escrever, durante o isolamento, o livro "Bora varejo: Como a cultura de transformação digital ajudou as empresas a enfrentarem a maior crise do século". O prefácio é do CEO da Magazine Luiza, Fred Trajano.

A obra, que acaba de ser lançada, mostra como o varejo brasileiro reagiu à maior crise da história e conta com cases de players como Reserva, Arezzo e C&A, entre outros.

"É o resultado de uma quarentena produtiva. Realizei mais de 100 lives neste período, ocasiões em que grandes nomes do mercado puderam compartilhar as suas estratégias para avançar na crise", relata.

Para o autor, o momento é oportuno para falarmos sobre disrupção. "A pandemia fechou diversos negócios e só sobreviveu quem está se adaptando a esse novo cenário e migrando para o digital. Disrupção nunca foi tão fundamental como nos dias atuais", completa.