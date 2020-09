Feira italiana de calçados limita presença física de marcas brasileiras

Em função da pandemia do novo coronavírus, apenas nove marcas brasileiras poderão participar da versão física da feira calçadista italiana Micam Milano, que acontece entre os dias 20 e 23 de setembro. Considerada a maior feira de calçados do mundo, a Micam Milano ocorre duas vezes ao ano. Na mostra de setembro do ano passado, 76 marcas de calçados brasileiras apoiadas pelo Brazilian Footwear geraram U$ 42,64 milhões em negócios realizados in loco e alinhavados no evento.

As marcas nacionais participantes da feira física são a Madeira Brasil, Verofatto, Cecconello, Carrano, Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy e Cartago, apoiadas pelo Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Paola Pontin, explica que apenas marcas com representantes locais conseguiram confirmar a participação, tendo em vista as restrições para entrada de brasileiros na Europa. “Por outro lado, a feira oportunizou que as marcas possam participar da Micam Milano digital sem estar presentes na mostra física”, conta.

Também subsidiada pelo Brazilian Footwear, a Micam digital acontece entre 15 de setembro e 15 de novembro, em parceria com a NuOrder. “A mostra digital terá acesso a um banco de mais de 500 mil compradores cadastrados dos principais mercados do planeta”, conta Paola. As inscrições para a Micam Milano digital estão abertas pelo e-mail paola@abicalcados.com.br.