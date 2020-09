Petróleo fecha em baixa com dúvidas sobre recuperação da demanda

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira (3), pressionados por uma aversão a riscos global após dados econômicos dos Estados Unidos e da China alimentarem dúvidas sobre a recuperação da economia mundial num contexto de farta oferta da commodity.

O contrato do WTI para outubro fechou em queda de 0,34%, a US$ 41,37 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para novembro baixa 0,81%, a US$ 44,07 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Segundo o Commerzbank, a forte retração nos estoques apresentada ontem pelo relatório do Departamento de Energia (DoE) dos EUA foi, em parte, resultado de uma menor importação, em 4,9 milhões de barris por dia, o menor resultado desde fevereiro de 1992. Já na China, refinarias independentes teriam usado "suas cotas para o ano", e por isso "devem ter de reduzir suas operações" para 2020, observa o ING em relatório enviado a clientes.

O ING ainda observa que no Iraque a implementação dos cortes na produção acordados com a Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) será atrasada. Esse fator, associado ao restabelecimento da produção no Golfo do México após a interrupção decorrente da passagem do furacão Laura pela região na última semana, deve ampliar a oferta da commodity no mercado.

Agência Estado