Custos da safra 2020/2021 já subiram até 5% no RS

Com custos operacionais já 5% mais altos registrados para o futuro plantio da safra 2020/2021, os produtores gaúchos têm no travamento de preços e nos contratos futuros o melhor caminho para garantir a lucratividade da próxima colheita.

De acordo com Ruy da Silveira Neto, economista da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), a elevação nos custos é generalizada. Para o plantio do milho, a alta alcança 2% extras, e no arroz, 4%. "E ainda podemos ter elevação maior desses custos caso seja aprovada a reforma tributária como foi apresentada pelo governo gaúcho, porque há aumento de carga para os fertilizantes", alerta o economista.

Em apresentação realizada na manhã desta quinta-feira (3) pela entidade, denominada Campo Futuro, Silveira também informou que a safra 2020/2021 poderá ser marcada por um verão novamente mais quente que a média. Um cenário que deixa em alerta agricultores de todo o Estado, já prejudicados em grande parte pela estiagem deste ano.

A falta de chuva implicou perdas significativas de produtividade na soja e no milho, em também em outras culturas, e consumiu boa parte dos ganhos que seriam obtidos com a expansão atual dos preços das commodities. A estiagem causou danos significativos inclusive nas áreas irrigadas, e em um volume considerável, aponta o estudo da Farsul.

Na soja, conforme dados coletados a partir de Cruz Alta, a produtividade mesmo em lavouras que adotaram a irrigação tecnologia caiu de 80 sacas no ciclo 2018/2019 para 63 na safra 2019/2020. Acima inclusive do milho, com queda de 220 sacas para 180 no mesmo período - retração de 18%.

Os bons preços atuais, ressalta o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, porém, não significam necessariamente renda direta no bolso do produtor, a menos que ele faça agora negociações para o próximo ciclo aproveitando essas cotações para travar preços.

Apesar de as cotações da soja registrarem patamares históricos, na casa dos R$ 130,00 a saca, a maior parte da venda da colheita de 2020 ficou em patamares bem inferiores, pondera Luz. Da mesma forma como ocorre no arroz, um dos destaques deste ano em preços e produtividade.

"A maior parte dos grãos não está mais nas mãos dos produtores. O arroz, por exemplo, já foi todo vendido, em um preço excelente (em média de R$ 55) mas não nos patamares atuais, de R$ 100. Esse preço mostra, na verdade, a escassez do grão no momento", explica Luz.





Perdas e ganhos no atual ciclo