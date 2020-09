Grupo BIG abre inscrições para 120 vagas de trainee

O Grupo BIG abriu 120 vagas para o seu programa de trainee. As vagas serão distribuídas para atuar no escritório central, em Alphaville (SP), nas áreas de Marketing, Comercial, TI, Finanças, Digital, RH e Administrativo, nos Centros de Distribuição e nas lojas Big, Big Bompreço, Maxxi, Sam´s Club, Nacional e Super Bompreço.

Pela primeira vez, empresa irá fazer um processo 100% digital, dividindo o programa entre Corporativo e Operações. Os trainees irão se desenvolver no escritório, nas lojas ou nos centros de distribuição para assumir posições de liderança ao final do programa.

Para se inscrever no processo seletivo, o interessado deve acessar o site. No portal, o candidato encontra informações sobre a empresa, as vagas e o processo, que será 100% digital. As inscrições estão abertas até 9 de outubro, e os trainees selecionados têm início previsto para dezembro.