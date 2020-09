Bolsas da Ásia fecham mistas, após recordes em Wall Street e indicador chinês

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (3) após mais um dia positivo e de recordes em Wall Street e com investidores digerindo os últimos dados de atividade de serviços da China, que mostram estabilidade no ritmo de expansão.

No Japão, o Nikkei subiu 0,94%, a 23.465,53 pontos, atingindo o maior nível desde 20 de fevereiro, graças ao bom desempenho de ações ligadas aos setores de eletrônicos e automotivo. Investidores em Tóquio estão atentos a quaisquer mudanças de políticas que possam ocorrer com um novo governo depois que o primeiro-ministro Shinzo Abe deixar o cargo. Na semana passada, Abe anunciou que irá renunciar por questões de saúde.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 1,33% em Seul, a 2.395,90 pontos, em seu terceiro pregão consecutivo de ganhos, e o Taiex registrou alta de 0,46% em Taiwan, a 12.757,97 pontos, mas o Hang Seng caiu 0,45% em Hong Kong, a 25.007,60 pontos.

Na quarta, as bolsas de Nova Iorque tiveram mais um dia de valorização, com novos recordes de fechamento do S&P 500 e do Nasdaq, após dirigentes do Federal Reserve (Fed) reafirmarem a disposição do banco central dos EUA de continuar apoiando a recuperação da maior economia do mundo, após o choque do coronavírus.

Na China continental, os mercados ficaram no vermelho após números sobre a atividade no segmento de serviços da segunda maior potência econômica global. O índice Xangai Composto recuou 0,58%, a 3.384,98 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,84%, a 2.301,81 pontos.

Pesquisa da IHS Markit com a Caixin Media mostrou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China diminuiu de 54,1 em julho para 54 em agosto, com a leitura indicando que a expansão do setor perdeu fôlego e se estabilizou, após se recuperar fortemente do impacto inicial da Covid-19.

Na Oceania, a bolsas australiana ampliou os fortes ganhos da sessão anterior, na esteira de Wall Street e após notícia de que o Estado de Victoria vai relaxar medidas de restrição motivadas pelo coronavírus a partir de meados deste mês. O S&P/ASX 200 se valorizou 0,81% em Sydney, a 6.112,60 pontos.

