Bolsas da Europa ignoram sinais de fraqueza econômica e fecham com altas robustas

Investidores europeus decidiram ignorar os sinais de fraqueza da economia local e se lançaram no mercado acionário nesta quarta-feira (2) levando as bolsas do continente a registrar altas robustas, em sintonia com os principais índices de ações de Nova York. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou o dia em alta de 1,66%, aos 371,28 pontos.