Entidades do varejo e gastronomia comemoram novas flexibilizações em Porto Alegre

autorização da Prefeitura de Porto Alegre para a reabertura de restaurantes e comércios aos sábados foi bem recebido por entidades dos dois setores, que vinham reivindicando a ampliação do horário e dias de operação. O anúncio foi feito pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) em reunião virtual com lideranças do setor empresarial da Capital nesta terça-feira (1). O decreto permitindo o funcionamento das atividades foi publicado em edição extra do Diário Oficial de terça, valendo a partir desta quarta (2).

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel no RS) considera a nova flexibilização para o setor de alimentação uma grande conquista. “Este é um importante momento para o setor de alimentação. Recebemos esta nova flexibilização como uma boa notícia em meio a tantas negativas que enfrentamos neste meio tempo. É uma injeção de ânimo, porque agora podemos respirar aliviados”, ressalta Maria Fernanda Tartoni, presidente da Abrasel no RS.

O Sindha - Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região considera a medida um avanço. "Vamos operar das 11 horas às 22 horas, de segunda-feira a sábado, o que mostra uma importante sensibilidade do Executivo Municipal. Estivemos, desde o início da pandemia, disponíveis e engajados em dialogar, elaborar protocolos e analisar a situação de forma conjunta. A certeza de que poderemos trabalhar com um cenário bem mais favorável, em um panorama real e que foi algo também resultante da postura do setor é motivador para seguirmos de cabeça erguida. Isso é um verdadeiro gás na mobilização e na autoestima do empresariado da alimentação", avalia o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky.

O dirigente ressalta o pedido aos associados e à categoria em geral para que cuidem dos protocolos. "Somente com comprometimento e conscientização teremos um futuro constante de ainda mais boas notícias e sem retrocesso", alerta Chmelnitsky.

O setor de gastronomia foi um dos que mais sofreu os impactos das restrições impostas pela pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul. Levantamento da Abrasel realizado em agosto mostrava que 45 restaurantes haviam encerrado as atividades

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) avalia que o gradual retorno da atividade comercial no Estado pode resultar em indicadores de vendas e emprego no varejo mais positivos a partir de setembro. "Com as flexibilizações que estão acontecendo cresce a possibilidade dos varejistas tentarem recuperar um pouco dos prejuízos que tiveram nas vendas nos primeiros meses deste ano. O varejo ampliado, por exemplo, teve queda de quase 12% entre março e junho deste ano na comparação com igual período de 2019. E o que dizer da queda no ramo de vestuário e calçado, que teve retração de 50,17% nesses meses? Esperamos que as autoridades, a partir destas medidas, observem a seriedade com que os lojistas estão trabalhando, obedecendo todos os protocolos sanitários e de higiene para poderem atender seus clientes. Esperamos que seja um passo definitivo para a retomada dos negócios", enfatiza o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Para o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, se trata de uma grande evolução, tanto para as lojas de rua, quanto para os comércios em shoppings centers. “Estamos muito satisfeitos com o grande avanço que tivemos, e que atende todos os pedidos das entidades empresarias. Agora temos maiores condições de trabalhar pela manutenção dos negócios e contribuir para a recomposição econômica do município e das pessoas que aqui vivem”, explica Piva.

Como ficam os horários de funcionamento