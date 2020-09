Taxa de inflação de Porto Alegre varia 0,41% no encerramento de agosto, aponta FGV

No encerramento de agosto, a taxa do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) fechou em 0,41%, uma alta de 0,08 ponto percentual na comparação com a terceira semana do mesmo mês. Com o resultado do IPC-S, a inflação da capital gaúcha acumula aumento de 1,47% em 2020 e 2,40% nos últimos 12 meses, conforme divulgou nesta quarta-feira (2) a Fundação Getulio Vargas (FGV). No geral, o índice teve uma variação de 0,53%.