Bolsas da Europa fecham em queda; Stoxx 600 termina agosto com alta de mais de 2%

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta segunda-feira (31) em dia de liquidez mais contida devido ao fechamento do mercado britânico, por conta de feriado local. O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em queda de 0,63%, a 366,51 pontos, mas registrou alta de 2,86% em agosto. O resultado confirma o processo de recuperação das ações no continente, que tiveram ganhos em quatro dos últimos cinco meses.