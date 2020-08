Cautela com Orçamento 2021 e exterior empurram Ibovespa para baixo

Neste último dia de agosto, a cautela direciona os negócios na B3, enquanto os investidores aguardam o envio do Orçamento de 2021 ao Congresso Nacional, no momento em que o Brasil tem feito gastos extras para amenizar os impactos da pandemia de Covid-19.

Esta segunda-feira (31) é o prazo final para que o governo apresente o projeto, que trará as previsões das receitas e despesas da União para o próximo ano. Já na terça, é esperada a oficialização da prorrogação do auxílio emergencial, que pode perdurar até dezembro deste ano, com quatro parcelas de R$ 300, valor defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Às 11h02min, o Ibovespa cedia 1,46%, aos 100.647 pontos.

O anúncio do Renda Brasil, programa social que substituirá o Bolsa Família e será a marca social do governo Bolsonaro, no entanto, deve ficar para um segundo momento para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenha mais tempo para encontrar espaço para acomodar o novo gasto dentro do teto, que limita o avanço das despesas à inflação.

Nem a leve alta das commodities limita a queda na Bolsa no início dos negócios. O petróleo sobe na faixa de 0,30% em Londres e nos EUA, enquanto o minério de ferro teve alta de 0,08%, a US$ 124,47 a tonelada, no porto chinês de Qingdao. Se a queda na B3 for confirmada, o Ibovespa fechará o mês em baixa, pois acumula recuo de 1,86% em agosto, depois de quatro meses seguidos de alta. No horário citado acima, Petrobras PN caía 1,73% e ON cedia 2,08%. Já Vale ON recuava 0,29%.

"Ficará de olho mesmo no Orçamento. Temos de ver o teor do projeto", descreve Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença DTVM. "E ainda tem a prorrogação do auxílio emergencial até final do ano", diz. A dúvida entre analistas é saber de onde o governo conseguirá recursos para sustentar o benefício no momento em que já bastante gastança extra para abrandar os impactos do novo coronavírus.

Na sexta-feira, Guedes, sem citar data nem valor, e afirmou que as decisões de Bolsonaro têm sido no sentido da responsabilidade com as contas públicas e de só realizar investimentos dentro das regras fiscais. O ministro sinalizou crédito entre R$ 100 bilhões e R$ 200 bilhões adicionais a empresas até o fim do ano e disse que a indústria pode esperar câmbio alto, juro baixo e impostos menores para 2021. Reiterou ainda que vai propor a tributação de lucros e dividendos e rebateu que o imposto sobre transações eletrônicas, nos moldes da antiga CPMF, tem o propósito de ampliar a base tributária para desonerar a folha de pagamento.

A aceleração no ritmo de queda do Ibovespa, que chegou a atingir a máxima aos 102.141,62 pontos, reflete as palavras do vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Richard Clarida. O dirigente disse que não vê taxas de juros negativas como opção de política monetária.

Segundo ele, os benefícios de adoção de controle da curva de juros tendem a ser modestos. Clarida afirmou que o Fed está preparado para usar todas as ferramentas para alcançar seus objetivos e que elevar o juro sem inflação é algo difícil de justificar. Após as palavras, as bolsas em Nova York acentuaram as quedas, com exceção do Nasdaq, que subia 0,33%. As palavras são ditas após a decisão do Fed, na semana passada, de uma meta de inflação mais flexível nos EUA, permitindo, assim, que as taxas de juros permaneçam baixas mesmo se a inflação ultrapassar os limites.

O investidor ainda acompanha as repercussões da decisão do governo norte-americano em relação ao setor de siderurgia brasileiro. Os EUA reduziram as cotas de importação sem tarifas de aço semiacabado do Brasil. O presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo Lopes, afirmou que a cota cairá de 350 mil para 60 mil toneladas no quarto trimestre deste ano. CSN On cedia 0,98%. Ainda deve analisar o balanço do IRB Brasil Re, que teve prejuízo de R$ 685,1 milhões no segundo trimestre, após lucro de R$ 397,5 milhões observado um ano antes. IRB On tinha queda de 4,40%.

Agência Estado