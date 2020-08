Dólar sobe com Orçamento/2021 no foco e alta ante algumas emergentes no exterior

O dólar opera em alta em manhã de formação da Ptax referencial do fim de agosto, após cair quase 3% na sexta-feira. Os investidores estão na expectativas pela apresentação do Orçamento de 2021 ao Congresso nesta segunda-feira (31). Contribui para uma correção do dólar também a alta no exterior em relação a algumas divisas emergentes e ligadas a commodities, como peso mexicano, lira turca e rand sul africano. Às 9h30min desta segunda, o dólar à vista subia 0,44%, a R$ 5,4361. O dólar futuro para outubro, que passa a ser o mais líquido, avançava 0,77%, a R$ 5,4320.

O investidor está em compasso de espera também pelo anúncio da prorrogação do auxílio emergencial, que deve ocorrer amanhã (1), segundo o líder do Centrão, deputado Arthur Lira. O Estadão apurou que o valor das próximas parcelas do benefício deve ficar em torno de R$ 300. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo passa por restrições orçamentárias sérias, mas que mesmo assim o auxílio deve ser prorrogado até o fim do ano.

Enquanto o governo não definiu também ainda a fonte de recursos para bancar o Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família a partir do próximo ano, o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, determinou que os tribunais federais e do Trabalho comprem um terço das férias dos juízes que solicitarem a conversão do benefício em abono salarial. A decisão pode ter impacto de até R$ 164 milhões nas contas públicas.

Na Focus mais cedo, os destaques foram as revisões para projeção do PIB de 2020 de -5,46% para recuo de 5,28%; da projeção para o IPCA 2020 de 1,71% para 1,77%; da Selic no fim de 2021 de 3,00% para 2,88% ao ano; e do câmbio para fim de 2020 de R$ 5,20 para R$ 5,25.

Agência Estado