Bolsonaro pretende prorrogar auxílio emergencial até o fim do ano

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (29) que pretende prorrogar até o fim de 2020 a vigência do auxílio emergencial para ajudar a economia a voltar à normalidade, mas com valor menor que os R$ 600,00 disponibilizados no começo da iniciativa. O presidente passou a semana em reuniões com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e suspendeu uma proposta que ficava abaixo de R$ 300,00.

"Não será R$ 600,00, mas também não será R$ 200,00, pretendemos prorrogá-lo até o final do ano e com isso fazer com que a economia volte à normalidade", afirmou Bolsonaro, em discurso em Caldas Novas (GO), onde inaugura uma usina de energia solar. O presidente afirmou que o País passa por "restrições orçamentárias bastante sérias" e que o auxílio é "pouco para quem recebe e muito para quem paga". Segundo ele, o custo é de R$ 50 bilhões mensais.