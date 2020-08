Aeroporto do Galeão retoma voos para a América do Sul em 28 de setembro

O Aeroporto do Galeão (GIG), no Rio de Janeiro, retoma em 28 de setembro as rotas regulares para a América do Sul. O serviço estava suspenso desde março, quando a covid-19 começou a avançar pelo Brasil. Será um voo da Sky para Santiago, no Chile, programado para ocorrer às segundas e quintas-feiras, às 10h05. As informações são da Agência Brasil.

O Galeão tinha voos diários e semanais para 26 destinos internacionais, entre frequências fixas e sazonais. Porém, com a pandemia, o terminal operou somente rotas da Air France para Paris (a partir de abril), da KLM para Amsterdã (em junho) e da TAP para Lisboa (também em junho) e Porto (em agosto).

Além do voo para Santiago, estão marcadas as retomadas de rotas para Londres, via British Airways, a partir de 26 de outubro, e para Madri, pela Iberia, a partir de 1º de dezembro. A previsão é de que voos para os Estados Unidos, para Miami, sejam retomados em outubro.





Agência Estado