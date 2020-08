Bares e restaurantes buscam negociação de débitos das contas de luz com a CEEE

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O setor de gastronomia de Porto Alegre, representado pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha), apresentou nesta quinta-feira (27) proposta de negociação de dívidas de energia elétrica dos estabelecimentos junta à CEEE. Segundo o sindicato, a companhia vai avaliar a medida nas próximas 72 horas.

O setor é um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, diante das restrições das atividades econômicas para conter o avanço do vírus. A proposta sugere que os débitos do setor, entre fevereiro até o atual momento, entrem em tratamento especial.

"Estamos buscando, de todas as formas e com diferentes agentes, alternativas que nos deem fôlego para, além de enfrentar esse momento, também chegar o mais longe possível de portas abertas e em uma forma sustentável", afirmou o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky, que participou da reunião on-line.