PagSeguro registra lucro líquido de R$ 296,3 milhões no 2º trimestre

A PagSeguro, empresa de meio de pagamentos do UOL, teve lucro líquido de R$ 296,3 milhões no segundo trimestre, queda de 8,2% em relação a igual trimestre do ano passado, mostra balanço divulgado nesta quinta-feira (27). Já o volume total transacionado no período por meio das maquininhas subiu 11,4% na mesma comparação, para R$ 29,8 bilhões.

As receitas totais, por sua vez, somaram R$ 1,357 bilhão no intervalo entre abril e junho, o período mais crítico da pandemia do novo coronavírus para a economia. O resultado representa retração de 2,3% ante igual trimestre de 2019.

"Esta queda se deve principalmente à diminuição na receita financeira pressionada por menos transações parceladas no crédito e transações maiores no débito", afirma o balanço. "Essa dinâmica é explicada pela desaceleração do consumo e das atividades transacionais feitas a prazo resultante da pandemia de covid-19, afetando setores da economia com compras relevantes em parcelas, como varejistas de mercadorias em geral (vestuário, linha branca, eletrônicos etc), impactando a taxa de captura líquida e o volume total transacionado", explica.

Ainda segundo o balanço, a receita obtida com atividades de transação e outros serviços no segundo trimestre ficou em R$ 856,5 milhões, crescimento de 7,2% em relação a igual período do ano passado. A receita bruta de atividades de transação e outros serviços subiu 5,5% na mesma comparação, para R$ 964,3 milhões.

"Esse aumento se deve principalmente a um aumento contínuo em nossa base de comerciantes ativos e volumes transacionados. Além disso, nos três meses encerrados em 30 de junho de 2020, registramos R$ 30,3 milhões em taxas de adesão", afirma o balanço.

Agência Estado