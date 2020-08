Protocolos para flexibilização de eventos devem sair na próxima segunda-feira

O setor de eventos, com atividades totalmente paradas desde março, deve ter na próxima segunda-feira (31) a tão esperada flexibilização de atividades. Segundo o governador Eduardo Leite, a expectativa é apresentar nesta data os protocolos que permitirão a retomada gradual do segmento. Em análise nas últimas semanas, os regramentos valerão para a realização de eventos corporativos, de negócios e palestras. Festividades e ações que gerem aglomerações seguirão proibidas neste momento.

Segundo o governador, reunião do gabinete de crise do Palácio Piratini e da equipe da Secretaria da Saúde, nesta quinta-feira (27), trouxe avanços à questão, dando margem ao encaminhamento de uma posição efetiva para os próximos dias. Leite, que já havia sinalizado na semana passada com a possibilidade de liberar algumas atividades do segmento, justificou a decisão ao comparar eventos pontuais ao funcionamento de shoppings e supermercados. "Não vemos até aqui espaço para eventos sociais e festivos, mas, eventualmente, eventos corporativos, reuniões, assembleias e palestras, de forma organizada e a garantir o distanciamento e controle do acesso podem ser pensadas. Até porque, esses tipos de eventos não se diferem muito do que é o acesso a um shoppings center ou a supermercado, onde há controle do fluxo das pessoas, nos acessos e garantia do distanciamento", ressaltou.

segmento cobrou protocolos específico destravar a questão Na semana passada, odo governo a demora na análise doss - apresentados por grupos de representantes da cadeia de eventos -, e ouviu de Leite a intenção de