Petróleo fecha em queda, com impactos do furacão Laura e em discurso de Powell

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira (27), em sessão volátil, marcada por avaliações sobre os impactos do furacão Laura no setor. Além disso, investidores reagiram ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell.

O contrato do WTI para outubro fechou em queda de 0,81%, a US$ 43,04 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês caiu 1,21%, a US$ 45,09 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Pela manhã, o petróleo atingiu mínimas no dia, conforme o furacão Laura perdia força, em um quadro também de certa cautela antes do discurso de Powell.

Após o presidente do Fed anunciar mudanças na política monetária, com a possibilidade de que a inflação fique um pouco acima da meta de 2% por um tempo, a fim de compensar momentos de preços mais fracos, o petróleo ganhou força, ficando próximo da estabilidade, mas depois voltou a se enfraquecer.

Investidores também destacavam o fato de que o furacão que passou pelo Golfo do México não havia causado os estragos temidos sobre a infraestrutura de companhias do setor na região.

O Commerzbank afirmou em relatório que nem o furacão conseguiu tirar o mercado de petróleo "de seu estado letárgico", apontando que furacões no Golfo do México têm influenciado mais o mercado de gás do que o do petróleo.

Agência Estado