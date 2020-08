Gramado vai reforçar medidas contra aglomerações

ordem judicial para apresentar plano de ação para evitar aglomerações dois restaurantes foram interditados bandeira laranja Depois dade turistas, a prefeitura de Gramado divulgou nota nesta quinta-feira (27) com medidas que vai implementar daqui para frente. No fim de semana passada,após flagrantes de fila de espera e clientes em número acima do limite previsto nas regras estaduais para municípios em, caso de Gramado, um dos principais polos turísticos do Brasil.

A prefeitura diz que que vai investir em "um sistema de monitoramento de aglomerações". Segundo a administração, serão usados equipamentos que "detectam, em tempo real, as aglomerações". Os aparelhos serão na Rua Coberta e depois serão colocados também na Praça das Etnias e no Lago Negro.

118,3 mil casos e quase 3,3 mil mortes pela nova doença Segundo painel do governo estadual, a cidade tem até agora 698 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 10 óbitos. O Estado alcançou nesta quinta-feira

foi criticada pela Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel) Os estabelecimentos que foram fechados, após denúncia do Ministério Público, ficam na Rua Coberta, um dos pontos com maior fluxo e repleto de restaurante na cidade da serra gaúcha. A situação, que emitiu nota apoiando as interdições.

Além disso, a administração vai contratar 23 monitores sanitários, que fazem a verificação e orientam a população sobre as medidas previstas em protocolos. A contratação depende de aval da Câmara de Vereadores, diz a nota. Pedido vai ser enviado ao Legislativo.

Também haverá reforço para que as pessoas usem máscara e mantenham o distanciamento de 1,5 metro a dois metros.