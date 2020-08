Donos de quadras esportivas do Rio Grande do Sul querem reabrir em setembro

Cerca de 100 proprietários de quadras esportivas realizam um ato em frente ao Palácio Piratini nesta quinta-feira (27). O objetivo é pressionar o governo do Estado para permitir a reabertura dos negócios, fechados há mais de cinco meses, ainda em setembro.

Presente na mobilização, o proprietário da Rio Grandense Esportes, Bruno Carrão da Silva, diz que o setor quer, ao menos, a inclusão entre as atividades econômicas levadas em conta no modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. "Nossos negócios estão fechados há meses e não somos sequer lembrados. Apenas as atividades individuais são permitidas, mas isso não nos contempla", lamenta Silva.

O grupo elaborou um documento com os protocolos de prevenção ao novo coronavírus possíveis de serem seguidos dentro das quadras esportivas, de acordo com as orientações do Executivo estadual e de outros órgãos de saúde. Segundo Bruno Carrão da Silva, esse material foi entregue ao secretário do Esporte e Lazer do Estado, Francisco Vargas, e do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni. "A reunião aconteceu na segunda-feira (24) e, até agora, nada", disse o empreendedor.

Após, a mobilização seguiu para a Assembleia Legislativa, onde tem uma reunião marcada com o presidente deputado Ernani Polo para apresentar as demandas.