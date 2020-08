RS tem alta nas vendas da indústria, atacado e varejo pela segunda quinzena consecutiva

As vendas da indústria, do atacado e do varejo apresentaram variação positiva entre 8 e 21 de agosto pela segunda quinzena consecutiva, em comparação a períodos equivalentes de 2019. O resultado reflete o movimento de retomada das atividades e foi apresentado em mais uma edição do boletim sobre os impactos da Covid-19 nas movimentações econômicas dos contribuintes de ICMS do Estado. A Receita Estadual publicou os dados na quarta-feira (26).

A indústria apresentou indicador positivo de 12,5% entre 8 e 21 de agosto. Essa é a quarta quinzena seguida de variação positiva na atividade. Entre os 19 setores industriais analisados, a quantidade de “ganhadores” (cuja variação é positiva comparando com a quinzena equivalente do ano anterior) foi de 17, restando apenas dois setores com variações negativas.

Este é melhor cenário no setor desde o início da crise. Entretanto, no acumulado do período de análise do boletim, entre 16 de março e 21 de agosto, a atividade industrial ainda acumula queda de 6,6%.

O atacado manteve mais uma vez patamares positivos, com índice de 3%. Os principais destaques da quinzena foram os setores de Material de Construção (40,7%), Metalmecânico (17,6%) e Insumos Agropecuários (16,0%). Com isso, o segmento atacadista tem ganho acumulado de 3,5% desde o início da pandemia.

A atividade varejista, por sua vez, registrou indicador interanual positivo pela segunda quinzena consecutiva. A variação positiva de 4% foi a melhor desde o início das análises. Os setores que mais contribuíram para a alta da atividade foram de Lojas de Departamento e Magazines (39,4%), Eletroeletrônicos (25%), Material de Construção (19,7%) e Supermercados (18,7). No acumulado, a atividade varejista ainda apura queda de 9,6%.

Outro indicador importante de retomada é a emissão de Notas Eletrônicas (NFe + NFCe), que registrou variação positiva pela terceira quinzena consecutiva frente a períodos equivalentes de 2019. O aumento de 7,8% na última quinzena (8 a 21 de agosto) é o melhor resultado desde o início das análises, em março. O pior resultado do indicador ocorreu no início de abril, com queda de 18,7%. No acumulado (16 de março a 21 de agosto), a redução é de 4,6%, ou seja, cerca de R$ 90 milhões deixaram de ser movimentados em operações registradas nas notas eletrônicas a cada dia.

Arrecadação de ICMS em agosto apresenta recuperação após cinco meses de queda

A visão parcial da arrecadação de ICMS em agosto, até o dia 15, corrobora o cenário de recuperação, indicando crescimento de +2,9% (R$ 60 milhões) frente ao mesmo período de 2019. Dessa forma, a arrecadação acumulada no ano agora é de R$ 21,29 bilhões – queda de R$ 1,46 bilhão em relação ao mesmo período do ano anterior (-6,4%).

“O desempenho em agosto já está mais próximo do padrão que vínhamos verificando antes da crise. No primeiro trimestre do ano, por exemplo, registramos crescimento de 3,5% frente a 2019, em números atualizados pelo IPCA”, salienta o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

O resultado interrompe, até o momento, uma sequência de cinco meses de quedas. A chegada da Covid-19 começou a impactar o desempenho da arrecadação de ICMS já no final de março, ainda timidamente, fechando o mês com queda de 0,3%, o que não impediu o resultado positivo do trimestre. Em abril, entretanto, o impacto foi significativo: baixa de 14,8% (R$ 450 milhões).

A situação agravou-se ainda mais em maio, com queda de -28,6% (R$ 825 milhões). Em junho, a arrecadação começou a mostrar sinais de recuperação, reduzindo o percentual de queda para -13,9% (R$ 400 milhões). Esse movimento foi acentuado em julho, com queda de -5,3% (R$ 150 milhões), e agora volta a dar sinais positivos em agosto.